2023-01-14 – 2023-01-14

Gironde Séance gratuite d’observation du ciel étoilé, dès le coucher du Soleil au mémorial de la Ferme de Richemont, avec des astronomes amateurs équipés de lunettes et télescopes.

Initiation aux instruments et lecture du ciel sans adhésion.

Le maintien des soirées dépend des conditions météo favorables.

+33 6 52 45 64 18

Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Lieu-dit Richemont Saucats

