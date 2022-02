Observation astronomique avec le CARL Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Chaque premier mardi du mois à partir de 20h, en fonction de la météo, une observation du ciel a lieu à la Ferme du Héron. Venez découvrir l’univers, les planètes, les galaxies, etc … Si le temps ne permet pas l’observation, une présentation sur le thème de l’astronomie aura lieu. Plus d’infos : [http://www.astro-carl.com/](http://www.astro-carl.com/) Mardi 2 avril : Quelques idées sur les trous noirs ! Mardi 7 mai : Des astéroïdes aux météorites. Mardi 4 juin : Une vie extraterrestre serait elle si surprenante ? Mardi 2 juillet : Prémices de l’exploration lunaire.

Entrée libre

Chaque premier mardi du mois à 20h, à la Ferme du Héron, le CARL organise une observation astronomique.

