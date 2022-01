Obscur est clair Bibliothèque d’Olivet, 1 février 2022, Olivet.

Obscur est clair

du mardi 1 février au jeudi 10 mars à Bibliothèque d’Olivet

### **_‘‘L’ombre et la lumière laissent apercevoir des visages, de ces visages nous percevons l’expression, et de l’expression l’émotion. ’’_** Guillaume Bochet, 36 ans, peintre orléanais, est un féru de photographie et de cinéma. Depuis une quinzaine d’années, il réalise ses propres courts et longs métrages. La peinture est présente dans sa vie depuis toujours grâce à ses parents, peintres à leurs heures. Il y a 6 ans, il se lance à son tour et s’oriente naturellement vers le portrait, exercice qu’il affectionne particulièrement, y transmettant de multiples émotions. Ses réalisations, influencées par l’univers du street art, mettent en scène les visages aux expressions fortes et à l’attitude nostalgique. L’utilisation du noir et blanc ainsi que de fonds sombres mettent l’accent sur l’essentiel : l’expression du sujet. Autodidacte, il a développé ses propres techniques de peinture et trouvé une forte inspiration dans la photographie, notamment dans le travail de Lee Jeffries. **Permanences de l’artiste :** • samedi 5/02 de 10h à 12h • samedi 19/02 de 14h à 18h • vendredi 4/03 de 14h à 18h **horaires d’ouverture** • mar.: 14h>19h • merc. & sam.: 10h>18h • jeu. & ven.: 14h>18h

Entrée libre

Exposition peintures

Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00