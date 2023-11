Café des langues Obrien Tavern Limoges, 13 novembre 2023, Limoges.

Café des langues Lundi 13 novembre, 20h00 Obrien Tavern Entrée libre et gratuite sur inscription

Le Café des Langues de Limoges te convie le lundi 13 novembre 2023 à partir de 20h00 à l’Obrien Tavern (6 cours Jourdan, 87000 Limoges) pour un nouveau rendez-vous polyglotte convivial !

Evénement gratuit et sur inscription ICI.

A noter : L’inscription vous engage à venir. En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir dès que possible l’équipe du Café des langues de votre absence. D’autres personnes pourront ainsi participer à l’évènement.

Obrien Tavern Obrien Tavern, 6 cours Jourdan, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2YMQRdi08JauPzZvWTKltuyRVj3JJIfriw5HDNIy60eDBQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Le Cafu00e9 des Langues se ru00e9unit u00e0 nouveau u00e0 l’O’Brien Tavern le lundi 13 novembre 2023 u00e0 partir de 20h, ! Venez nombreux et nombreuses u00e9changer en anglais, allemand, italien, espagnol, russe, FLE, LSF ou autre… Rappelons que lu2019accu00e8s au Cafu00e9 des Langues est entiu00e8rement libre et gratuit. Toutefois, pour des raisons de su00e9curitu00e9, le nombre de places est limitu00e9. Pensez u00e0 ru00e9server la vu00f4tre en vous inscrivant au pru00e9alable sur ce formulaire. *Le Cafu00e9 des Langues de Limoges su2019engage u00e0 respecter la ru00e9glementation en vigueur applicable au traitement de donnu00e9es u00e0 caractu00e8re personnel et, en particulier, le ru00e8glement (UE) 2016/679 du Parlement europu00e9en et du Conseil du 27 avril 2016 applicable u00e0 compter du 25 mai 2018. », « type »: « rich », « title »: « Cafu00e9 des langues du 13 novembre ! », « thumbnail_url »: « https://lh3.googleusercontent.com/tgvA3wVEjigsQlPm7s4Bj-VHHZj9i8VdE5xHSykzyM7_7RDwhhtk77owdqFkoSYhfS1cm6pi9PE=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2YMQRdi08JauPzZvWTKltuyRVj3JJIfriw5HDNIy60eDBQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link&embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1560}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1560}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2YMQRdi08JauPzZvWTKltuyRVj3JJIfriw5HDNIy60eDBQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T20:00:00+01:00 – 2023-11-13T23:00:00+01:00

2023-11-13T20:00:00+01:00 – 2023-11-13T23:00:00+01:00

café linguistique

Pixabay