Oboy Marseille 13e Arrondissement, 6 avril 2022

Le Moulin 47 Boulevard Perrin Marseille 13e Arrondissement

2022-04-06 – 2022-04-06 Le Moulin 47 Boulevard Perrin

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement

24.99 29 Avec un total de 4 singles d’or (TDB,Cruel, R10, Rien à Feter), 2 singles platine (Avec Toi, Je m’en tape), 1 diamant (Cabeza), et son premier album OR (« Omega »), Oboy revient plus attendu que jamais avec son nouvel album « Nocrari ».



« Nocrari » c’est Oboy et lui seul, qui revient déterminé à défendre sa place. Après avoir accepté de collaborer sur des titres de Koba La D, ou encore reçu l’invitation de Jorja Smith ou Dblock, Oboy décide de revenir sans featuring sur son deuxième album. Un album sombre et introspectif, dans lequel Oboy se révèle de plus en plus.



Sa singularité de flow, ses punchlines reconnaissables et son sens de la mélodie font de cet album, un grand album. Composé par l’équipe de beatmakers du Side, « Nocrari » pousse Oboy à la place de l’artiste le plus attendu de 2021-2022.



[Grande Salle]

Le Moulin 47 Boulevard Perrin Marseille 13e Arrondissement

