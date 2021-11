Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande OBOY en Showcase au TNT Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

OBOY en Showcase au TNT Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

2021-11-26

Marmande Lot-et-Garonne EUR 16 16 « J’quitte la zone, j’baigne dans la Côte d’Azur »

Véritable révélation du HIP HOP français cette année, Oboy débarque au TNT.

– TDB → https://www.youtube.com/watch?v=9Oh3knWDBnA

– Cabeza → https://www.youtube.com/watch?v=lEfkziQSmZI

– Je m’en tape ft. Aya Nakamura → https://www.youtube.com/watch?v=_VvOJ1k1dV0

– Ouverture : Minuit

– Entrée 16€ avec consommation.

– INFOLINE : 05 53 20 66 10 OBOY en Showcase au TNT:

Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

