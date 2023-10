CLOSING DE PROGRES SON: SPLEENARIUM ÔBOHEM Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

CLOSING DE PROGRES SON: SPLEENARIUM Vendredi 24 novembre, 20h00 ÔBOHEM

Né du Grand Confinement, Spleenarium est un laboratoire musical, créatif et ludique, autour d’une pop acoustique éclectique lumineuse et aventureuse.

Pour chasser les nuages ​​du Spleen, ce quintette enrichit sa base classique (guitares, basse, batterie) d’harmonies soyeuses et ensoleillées, de cuivres chaleureux et de claviers délicats, au service de paroles introspectives mais universelles.

ÔBOHEM 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

folk pop