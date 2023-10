MELYS ÔBOHEM Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

MELYS Jeudi 23 novembre, 21h00 ÔBOHEM

En 2022, Mélys sort son premier EP Agua. Naviguant entre l’anglais et l’espagnol, sa voix douce et rauque à la fois nous emmène vers ces moments précieux où l’esprit divague et se laisse porter par la mélancolie. Sa folk florale ouvre les portes d’un monde où l’acoustique et l’électronique fusionnent pour laisser place à d’autres sonorités, en solo, duo ou trio. Un écrin musical où la chanteuse-guitariste-compositrice Mélys puise son texte dans les émotions et les sensations que le monde organique lui fait ressentir.

Facebook

Instagram

Vidéo

ÔBOHEM 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/Melysmusique »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@melysmusique) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/275684307_551527339917059_4063020824531293319_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=NqmIAqq7QWMAX_l3xix&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfDNsJaDXvglP2iN1V3p0QyNdBxGT4OklVRC9zD3b4EEmw&oe=6521A663 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/melysmusique/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/melysmusique/?hl=fr »}, {« data »: {« author »: « Mu00e9lys », « cache_age »: 86400, « description »: « EP « Agua » is OUT !nhttps://linktr.ee/mlysnnDirected by Mu00e9lys, Safran Lecuivre, Guillaume ChliquenCamera assistant Guillaume ChliquenShot by Safran LecuivrenEdited by Nicolas RocagelnColour graded by Noa MelloulnnVoice, guitar and composition by Mu00e9lysnGuitar effects by Mathieu LengagnenBass by Jules ChappertnDrums by Pablo GiusianonRecorded and mixed by Marc LalunMastered by Rumble Sound studionnSpecial thanks to Antoine, Ivy, Lola, Elise and Mu00e9lys’s family !nnhttps://www.instagram.com/melysmusique/?hl=frnhttps://www.facebook.com/Melysmusique », « type »: « video », « title »: « Mu00e9lys – It’s gonna be alright (official video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/u980y08FzIU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=u980y08FzIU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMJYtvp8pn2AYJT_LdjmmZw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/u980y08FzIU »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

mélodies de mirages