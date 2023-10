ROMAIN PERRIN ÔBOHEM Toulouse, 7 novembre 2023, Toulouse.

Toujours fasciné par l’univers de la bande dessinée, c’est tout naturellement ici qu’il puise le plus gros de ses inspirations.

Ses personnages, très largement inspirés de l’univers Disney ou les studios Fleischer, dépeignent un monde où l’amour et la haine cohabitent.

S’identifiant au style “rubber hose”, il dépeint un monde fait de noirceur et d’humour où les crânes cohabitent avec les coeurs et l’humour avec la mort.

Aujourd’hui et grace au numérique, son univers tend de plus en plus vers la couleur explorant une palette jusque là inconnue à l’artiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

