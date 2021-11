Toulouse ÔBOHEM Haute-Garonne, Toulouse FUNKY GROOVE BABY ÔBOHEM Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FUNKY GROOVE BABY ÔBOHEM, 26 novembre 2021 21:00, Toulouse. ÔBOHEM.

Vendredi 26 novembre, 21h00 FUNKY GROOVE BABY * Repéré par les radios toulousaines, Access Crew est un équipage ayant pour mission de secourir la Disco Planet, en pleine pénurie de groove. Ses membres ont été recrutés dans les jardins pavillonnaires des quatre coins de la France et devront ensemble rétablir la paix dans le kitsch.

Ils s’inspirent d’une multitude de styles allant de la disco-house au rock progressif en passant par la musique électro-acoustique expérimentale japonaise, tout cela pour créer leur propre style Funky-groovy-baby. www.facebook.com/accesscrou *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 23h00

* ÔBOHEM 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ÔBOHEM Adresse 138 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville ÔBOHEM Toulouse