Oblomov, c’est l’histoire d’un homme qui ne veut pas travailler ; qui peut à peine se le permettre financièrement mais qui se laisse emporter dans la contemplation moelleuse du temps qui passe. Pourtant, il tombe amoureux d’une femme qui décide de le changer. Grâce à l’amour, la vie d’Oblomov redevient un kaléidoscope digne d’être exploré. Mais le monde s’use. L’amour s’use. Et qui gagne à la fin ? Théâtre.

