Oblomov, 5 janvier 2023, .

Oblomov



2023-01-05 – 2023-01-08

De Nicolas Kerszenbaum D’après le roman d’ Ivan Gontcharov (1812-1891)



Traduction Luba Jurgenson Mise en scène Robin Renucci



Dans l’univers d’Ilia Ilitch Oblomov, tout est volupté, nostalgie d’une enfance insouciante dont il ne sait sortir, qu’il ne saurait quitter. Quelque chose est cassé en lui. C’est une figure mythique de l’homme qui renonce à toute action et glisse dans la léthargie.



Oblomov est l’histoire prodigieuse d’un homme tenu par la paresse, pris par l’apathie. Bien que son domaine tombe en ruine, cet aristocrate pétersbourgeois se laisse glisser dans la contemplation du temps qui passe et ne quitte plus sa chambre ni son divan crasseux. Oblomov fait le désespoir de ses amis, il est la risée de détracteurs. Cependant, il tombe amoureux de la lumineuse Olga qui tente de le changer. En vain. Un temps, l’amour révèle des potentialités nouvelles : senteurs, couleurs, vivacité des sentiments, charme et complexité des êtres, et la vie d’Oblomov semble pouvoir changer… Mais l’inertie, l’oisiveté paralysent à nouveau celui qui renonce à toute entreprise. Robin Renucci s’empare du roman éblouissant de Gontcharov de 1859, oeuvre maîtresse de la littérature russe, avec une pléiade d’acteurs vibrants.



Production Les Tréteaux de France, diffusion La Criée

Oblomov est l’histoire prodigieuse d’un homme tenu par la paresse, pris par l’apathie.

De Nicolas Kerszenbaum D’après le roman d’ Ivan Gontcharov (1812-1891)



Traduction Luba Jurgenson Mise en scène Robin Renucci



Dans l’univers d’Ilia Ilitch Oblomov, tout est volupté, nostalgie d’une enfance insouciante dont il ne sait sortir, qu’il ne saurait quitter. Quelque chose est cassé en lui. C’est une figure mythique de l’homme qui renonce à toute action et glisse dans la léthargie.



Oblomov est l’histoire prodigieuse d’un homme tenu par la paresse, pris par l’apathie. Bien que son domaine tombe en ruine, cet aristocrate pétersbourgeois se laisse glisser dans la contemplation du temps qui passe et ne quitte plus sa chambre ni son divan crasseux. Oblomov fait le désespoir de ses amis, il est la risée de détracteurs. Cependant, il tombe amoureux de la lumineuse Olga qui tente de le changer. En vain. Un temps, l’amour révèle des potentialités nouvelles : senteurs, couleurs, vivacité des sentiments, charme et complexité des êtres, et la vie d’Oblomov semble pouvoir changer… Mais l’inertie, l’oisiveté paralysent à nouveau celui qui renonce à toute entreprise. Robin Renucci s’empare du roman éblouissant de Gontcharov de 1859, oeuvre maîtresse de la littérature russe, avec une pléiade d’acteurs vibrants.



Production Les Tréteaux de France, diffusion La Criée

dernière mise à jour : 2022-06-30 par