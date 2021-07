Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence OBLIVION Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

OBLIVION Château de l’Empéri, 1 août 2021, Salon-de-Provence. OBLIVION

Château de l’Empéri, le dimanche 1 août à 21:00

iazzolla aurait eu 100 ans cette année. « Oblivion » est donc un tango dont seul Piazzolla, natif argentin, a le secret. L’œuvre traite musicalement du douloureux sentiment de l’oubli – « oblivion » étant le terme poétique en anglais désignant cette pénible réalité. Sans doute Piazzolla craignait-il que la riche tradition musicale de l’Argentine, au gré des crises qui ont bouleversé le sous-continent pendant le XXe siècle, ne s’étiole et ne s’efface un jour. Il y a fort à parier que, grâce à lui, ce moment n’est pas près d’arriver Astor Piazzolla (1921-1992) Extrait de la suite Five Tango Sensations Escualo William Sabatier (1974- ) Extraits de la suite Les Hommes de Piaf – Depuis le coin de la rue là-bas d’après L’accordéoniste (Michel Emer) – Avec un Aigle sur le dos d’après L’homme à la moto – Black Denim Trousers and Motorcycle Boots (Jerry Leiber & Mike Stoller) Astor Piazzolla (1921-1992) Chiquilin de Bachin Antonio Carlos Jobim (1927-1994) Retrato em Branco e Preto Astor Piazzolla (1921-1992) Oblivion William Sabatier bandonéon Oscar Bohórquez violon Misako Akama violon Joaquin Riquelme Garcia alto Claudio Bohórquez violoncelle avec la participation de Marina Viotti mezzo-soprano Nino Rota (1911-1979) Trio Emmanuel Pahud flûte Daishin Kashimoto violon Eric Le Sage piano Anton Dvořak (1841-1904) Quatuor en mi bémol majeur opus 87 Gordan Nikolić violon Joaquin Riquelme Garcia alto Claudio Bohórquez violoncelle Frank Braley piano

30 / 15€ / gratuit pour les – de 20 ans

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T21:00:00 2021-08-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Château de l'Empéri Adresse Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Château de l'Empéri Salon-de-Provence