Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Un seul en scène unique en son genre Le Guichet Montparnasse Paris, vendredi 12 avril 2024.

Du vendredi 12 avril 2024 au dimanche 19 mai 2024 :

dimanche

de 16h30 à 17h30

vendredi, samedi

de 20h30 à 21h30

.Public jeunes et adultes. payant

17 ou 22 euros

Seul en scène qui caricature notre dépendance aux objets

Ce seul en

scène unique en son genre caricature notre dépendance aux objets.

Non seulement

ils nous martyrisent quotidiennement et règnent sur nos vies, perturbant nos

pensées, nos rêveries et nos amours, mais en plus ils se préparent à prendre le

pouvoir absolu !

Pour éviter l’esclavage qui nous guette, ce spectacle

dispense avec une légèreté réfléchie sa profession de foi : faire marcher

sa tête et son cœur.

Spectacle participant

aux Cyranos (Fédération du Spectacle Indépendant)

Le Guichet Montparnasse 15 Rue du Maine 75014

