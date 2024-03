«Objets-frontières » et animalité Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Paris, lundi 27 mai 2024.

«Objets-frontières » et animalité Séminaire Lundi 27 mai, 13h00 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel

« Objets-frontières » et animalité

Spécialiste de l’histoire de l’ethnologie et de l’épistémologie des pratiques de collectes, Julien Bondaz mène des recherches surles pratiques de collecte zoologique etentomologique des ethnologues africanistes à la fin de la période coloniale. Il reviendra sur l’appréhension de divers artefacts liés aux oiseaux en contexte colonial. Médiéviste, anthropologue des images, Pierre-Olivier Dittmar s’intéresse aux artefacts façonnés à destination d’animaux, pièges et autres leurres.Il présentera une partie de son travail dédié aux épouvantails.

Intervenants

Julien Bondaz (université Lumière Lyon 2), Pierre-Olivier Dittmar (EHESS)

A propos de ce séminaire

De quelques objets-frontières. Artefacts et clôtures disciplinaires

Les relations que tisse l’histoire de l’art avec le domaine de l’anthropologie sont anciennes. Elles sont constitutives de l’épistémè des sciences humaines et sociales aux xixe, xxe et xxiesiècles, à l’heure de l’industrialisation du monde, de l’expansion coloniale occidentale et de la mondialisation. La découverte d’artefacts peu à peu annexés à la notion eurocentrée d’art– au sein ou en dehors de l’Europe – participe à la rencontre et aux développements des deux domaines, stimulant des échanges et des partages avec d’autres disciplines : la psychiatrie, la psychologie, les études préhistoriques, parmi d’autres. Tour à tour désignés comme documents, objets ou œuvres, ces artefacts et les discours qui s’en emparent et les qualifient manifestentdes hiérarchies, des conceptions, des idéologies qu’il s’agit d’interroger dans une perspective historique et interdisciplinaire.

Responsable scientifique

Baptiste Brun (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA, université Rennes 2)

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel 2 rue Vivienne Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Pierre Soulier, Chez Monsieur le Docteur Chamaillard. Buffet à deux corps. Les Aix-d’Angillon (Cher), 1er septembre 1941

© Mucem