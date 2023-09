Cet évènement est passé Objets extraordinaires puces de Vanves Paris puces de Vanves Parus Catégories d’Évènement: ile de france

Parus Objets extraordinaires puces de Vanves Paris puces de Vanves Parus, 23 septembre 2023, Parus. Du samedi 23 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 07h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

Objets Insolites et curieux présentés par 200 brocanteurs. L’OBJET DU COEUR Puces de Vanves Paris 14e Pour sa 5 ème édition 200 brocanteur.euse.s présentent un Objet insolite ou émouvant sortant de l’ordinaire original rare ancien curieux …..

Exposé mais pas forcément à vendre Objet « cher à leur cœur » humble ou unique, modeste ou exceptionnel puces de Vanves av M Sangnier av G Lafenestre 75014 Parus Contact : https://pucesdevanvesparis https://pucesdevanvesparis

