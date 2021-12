Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Objet optique et Step by… • Hip Open Dance Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

À 14h30, 16h et 17h30 (3 sessions) Durée : 1h À partir de 7 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte). Dans la limite des places disponibles. Découvre l’animation image par image et les bases du Hip Hop, grâce aux vidéos Step by step du Flow et le phénakistiscope, un objet optique qui crée l’illusion de mouvement. —- Dans le cadre de [Hip Open Dance](https://flow.lille.fr/hip-open-dance-2022), festival des danses Hip Hop, du 14 janvier au 6 février —- ### Mais aussi au Mini-Lab Dimanches 16 & 23 janvier – 14h30 Atelier « Danse Hip Hop & création d’effets numériques» avec la compagnie Moakasso Dimanche 30 janvier – en continu dès 14h30 Atelier « Floque ton nom de danseur »

