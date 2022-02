OBJET MYSTERE Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

OBJET MYSTERE Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 mars 2022, Montigny-le-Bretonneux. OBJET MYSTERE

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 5 mars à 14:30

Un jeu de plateau collaboratif pour découvrir quatre objets-mystères où vos talents de mime, de dessinateur et de description seront mis à l’épreuve. Durée: 1h30 – A partir de 6 ans Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. ATELIER Mimes, dessins et art de la description sont au programme ! Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

OBJET MYSTERE Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-03-05 was last modified: by OBJET MYSTERE Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 5 mars 2022 Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines