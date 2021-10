Roubaix Rue de l'Hôtel de Ville,Roubaix Nord, Roubaix Objectifs Art déco Rue de l’Hôtel de Ville,Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Cette exposition photographique est le fruit d’une collaboration avec des photographes passionnés des Hauts-de-France, qui nous offrent un regard particulier sur le patrimoine Art déco de leur territoire. Ces clichés inédits, présentés au public pour la première fois dans cette exposition, saisissent sous un angle personnel et artistique des éléments plus ou moins connus de l’Art déco de notre région. À travers leur objectif, et par le biais de photographies circulant de ville en ville, parcourez les 15 territoires partenaires du Printemps de l’Art déco ! Pour en savoir plus sur le [Printemps de l’Art déco](printempsartdeco.fr). _Exposition présentée en extérieur, derrière l’hôtel de Ville de Roubaix, rue de l’Hôtel de Ville._

Gratuit.

