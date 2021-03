Genève Autre lieu Genève Objectif zéro gaspillage ! Webinaire FRC Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Autre lieu, le mardi 23 mars à 19:30

Conférencières: Barbara Pfenniger

Responsable Alimentation à la FRC et Membre de la Commission fédérale de la nutrition Marie-Claire Snella

Responsable Projet « Bien manger à petit prix » à la FRC Genève Environ 25′ de présentation

Environ 20′ de questions-réponses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T19:30:00 2021-03-23T20:30:00

