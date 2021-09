Objectif zéro déchet ! [Atelier annulé] Médiathèque Le Nautilus, 18 septembre 2021, Villepreux.

Objectif zéro déchet ! [Atelier annulé]

Médiathèque Le Nautilus, le samedi 18 septembre à 10:00

Vous voulez faire des économies et réduire vos déchets, découvrir de nouvelles pratiques, recettes et astuces ? Fabriquer ses produits cosmétiques et ménagers, se débarrasser des plastiques, réduire et recycler les emballages. Cette rencontre est faite pour vous ! _Avec Anaïs Ferdenzi_ **Semaine européenne du développement durable 2021**

Sur réservation

Savez-vous que la Journée « World Clean up Day » est prévue le 18 septembre ? Vous voulez faire des économies et réduire vos déchets, une rencontre pour tout savoir.

Médiathèque Le Nautilus 12bis Square des Fêtes, 78450 Villepreux Villepreux Yvelines



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00