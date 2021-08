Aniane Aniane Aniane, Hérault OBJECTIF SOLEIL – OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE D’ANIANE Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

OBJECTIF SOLEIL – OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE D’ANIANE Aniane, 5 septembre 2021, Aniane. OBJECTIF SOLEIL – OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE D’ANIANE 2021-09-05 – 2021-09-05

Aniane Hérault Aniane 9 9 EUR L’Observatoire Astronomique d’Aniane vous propose l’activité Objectif Soleil

Rendez-vous tous les dimanches de septembre, de 15H à 18H.

Profitez entre amis ou en famille d’une après-midi sous le signe du Soleil.

Au programme, divers ateliers ainsi qu’une exposition vous feront découvrir les multiples facettes de “notre” étoile, la plus proche de notre planète.

– Tarif unique : 9€ pour les plus de 6ans

