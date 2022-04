OBJECTIF SOLEIL – OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE D’ANIANE Aniane, 20 février 2022, Aniane.

OBJECTIF SOLEIL – OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE D’ANIANE Aniane

2022-02-20 14:00:00 – 2022-02-20 17:00:00

Aniane Hérault Aniane

12 12 EUR Profitez entre amis ou en famille d’une après-midi sous le signe du Soleil.

Divers ateliers ainsi qu’une exposition vous feront découvrir de multiples facettes de “notre” étoile, la plus proche de notre planète.

Observation du Soleil : protubérances et taches avec les filtres adaptés.

Exposition sur le Soleil dans la salle Pierre BOURGE : Découvrez les multiples facettes de l’étoile la plus proche.

Observation au spectroscope : Observez le Soleil différemment et découvrez la chimie solaire !

Cadran solaire : Apprenez à lire l’heure au Soleil.

Visite de la grande coupole.

Dans le cadre de cette activité, un espace détente vous propose des boissons fraîches, café, gâteaux (brownies, muffins, etc.)

L’âge minimum recommandé pour nos soirée est de 8 ans.

+33 7 68 73 90 00

Aniane

