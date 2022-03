OBJECTIF SOLEIL Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

OBJECTIF SOLEIL Aniane, 3 avril 2022, Aniane.

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Aniane Hérault Aniane 12 EUR Profitez entre amis ou en famille d'une après-midi sous le signe du Soleil.

Divers ateliers ainsi qu'une exposition vous feront découvrir les multiples facettes de "notre" étoile, la plus proche de notre planète.

Divers ateliers ainsi qu’une exposition vous feront découvrir les multiples facettes de “notre” étoile, la plus proche de notre planète. Profitez entre amis ou en famille d’une après-midi sous le signe du Soleil.

Divers ateliers ainsi qu’une exposition vous feront découvrir les multiples facettes de “notre” étoile, la plus proche de notre planète. Aniane

