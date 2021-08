Objectif service civique à Mérignac Hôtel de ville de Mérignac, 8 septembre 2021, Mérignac.

Objectif service civique à Mérignac

Hôtel de ville de Mérignac, le mercredi 8 septembre à 14:00

Vous avez entre 16 ans et 25 ans ? Vous êtes à la recherche d’un projet pour l’année 2021 / 2022 ? Avez-vous déjà entendu parler du Service Civique ? Ne manquez pas l’événement “Objectif Service Civique”, le mercredi 8 septembre de 14h à 17h à l’Hôtel de Ville ! Une occasion parfaite pour découvrir les missions proposées par la Ville de Mérignac, rencontrer directement les différents tuteurs et discuter avec eux de vos projets et souhaits ! Le Service Civique, c’est quoi ? ——————————– Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, une mission de 24h/semaine durant 6 à 12 mois, indemnisée à hauteur de 580 euros net par mois, sans condition de diplôme et ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap). Chaque année, la Ville de Mérignac accueille des jeunes en Service civique. Les missions proposées par la Ville de Mérignac s’inscrivent généralement dans les domaines : * de la culture et des loisirs * de la jeunesse, * du développement durable, * de la réussite éducative, * de la communication, * de l’action sociale * la citoyenneté * de la solidarité et de la santé. La Ville de Mérignac recherche 12 volontaires en Service Civique —————————————————————- Que diriez-vous de rejoindre les équipes de la Ville de Mérignac pour une mission de 6 à 8 mois ? De nombreuses missions en Service Civique sont proposées cette année par la Ville. Cliquez sur [ce lien](https://www.service-civique.gouv.fr/missions/?criteria%5Borganization%5D=ville%2Bde%2Bmerignac&fbclid=IwAR0xuM5kfnwRa2n-KhW01wHh91DPTAVQekLLj22bUrUxF4hFUYOSPUowgoY#search-options) pour les découvrir. Vous avez trouvé une mission qui vous plait ? Venez participer à la journée Objectif service civique le mercredi 8 septembre de 14h à 17h à l’Hôtel de Ville de Mérignac. Vous pourrez également échanger avec les tuteurs et prendre part aux entretiens de sélection. UN seul critère de sélection : votre MOTIVATION ! ————————————————- Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ce type de contrat ? Vous souhaitez simplement échanger avec le BIJ (Bureau d’information Jeunesse) au sujet de votre profil, de vos attentes ? Vous avez besoin d’aide pour effectuer votre candidature ? Le BIJ là pour vous orienter, n’hésitez pas à contacter directement les animateurs ou demandez à être rappelé en complétant [ce formulaire](http://www.merignac.com/etre-rappele-par-un-animateur-du-bij). ### Informations pratiques Objectif Service Civique à Mérignac Mercredi 8 septembre 2021 de 14h à 17h à l’Hôtel de Ville, 60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Renseignements auprès du BIJ par téléphone au 05 57 00 02 40, sur la page [Facebook](https://www.facebook.com/merignacjeunesse) ou [Instagram](https://www.instagram.com/merignacjeunesse/) @merignacjeunesse ou en renseignant [ce formulaire](http://www.merignac.com/etre-rappele-par-un-animateur-du-bij).

Entrée libre

Vous avez entre 16 ans et 25 ans ? Vous êtes à la recherche d’un projet pour l’année 2021 / 2022 ? Ne manquez pas l’événement “Objectif Service Civique” le mercredi 8 septembre de 14h à 17h !

Hôtel de ville de Mérignac avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T17:00:00