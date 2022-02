Objectif premier emploi Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Objectif Premier Emploi – Webatelier Vous êtes jeune diplômé ou en cours d’études à la recherche de votre premier emploi, stage ou contrat d’alternance. Lors de ce webatelier, en groupe et avec un consultant, vous allez : – Découvrir les outils ou services Apec utiles pour chacune de vos actions – Challenger vos pistes de recherche – Échanger avec d’autres jeunes diplômés – Construire votre plan d’action à court terme En groupe – 2 heures en visio, pour gagner en efficacité et booster votre recherche d’emploi La bonne méthode et des outils pratiques Des conseils concrets et adaptés à votre situation Votre plan d’action personnalisé

Gratuit, sur inscription.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

2022-02-23T15:00:00 2022-02-23T17:00:00

