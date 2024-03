Objectif Plume au Paradis Cinéma Le Paradis Quiberon, dimanche 24 mars 2024.

A 15h. Et de 3! Le dimanche 24 mars c’est une primo écrivaine que nous accueillerons au Paradis pour Objectif Plume: Sophie Berger. Elle est l’auteure d’un roman qui se déroule dans notre département, tout près même, un petit peu même sur l’aérodrome de Quiberon.

Merci à notre partenaire de ce mois, la Maison de la Presse de Quiberon, pour son accompagnement (et aux amis de la Librairies de Port Maria toute proche aussi).

A l’issue de notre échange, le « film » choisi par notre invitée, « 49°Sud » risque de vous surprendre!!! Du son? Oui. De l’image … Non ! .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

