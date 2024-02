OBJECTIF PHOTO Montpellier, jeudi 11 avril 2024.

OBJECTIF PHOTO Montpellier Hérault

Venez nous suivre avec votre appareil photo ou smartphone pour une balade au coeur de l’écusson à la découverte de quelques-uns des lieux qui font l’histoire de la ville.

Autour de ceux-ci, votre guide en profitera pour vous donner quelques règles de composition simples afin d’améliorer vos photos.

Règle des tiers, curiosité du détail et même des astuces pour réussir vos portraits seront de la partie ! Votre guide vous laissera ensuite le temps de mettre en pratique ses précieux conseils. Grâce à lui, vous ne verrez plus Montpellier du même oeil !

Une promenade tout en images à ne pas manquer pour les amateurs de photos et de beaux souvenirs en terminant la visite au sommet de l’arc de triomphe !

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

Prévoir appareil ou téléphone bien chargés 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:30:00

fin : 2024-04-11 12:30:00

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

