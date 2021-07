OBJECTIF PHOTO À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone, 19 août 2021-19 août 2021, Villeneuve-lès-Maguelone.

OBJECTIF PHOTO À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 2021-08-19 – 2021-08-19

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

9 9 EUR Venez découvrir Villeneuve-lès-Maguelone sous un nouvel angle ! (mesures sanitaires prises pour cette visite)

A quelques kilomètres de la fameuse presqu’île et de sa cathédrale, le village de Villeneuve-lès-Maguelone mérite lui aussi le détour avec ses ruelles médiévales et façades remarquables. Venez prendre part à une déambulation originale au cœur de celui-ci avec votre appareil photo ou smartphone. Votre guide-photographe vous dévoilera les secrets de photos de paysages et portraits réussies avec des règles de composition précieuses et quelques anecdotes sur l’histoire de la cité pour voir Villeneuve-lès-Maguelone d’un œil nouveau.

Merci de venir à cette visite avec un téléphone ou appareil photo rechargé en batterie pour les prises de vues.

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ : devant la Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone.

