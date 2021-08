OBJECTIF PHOTO À PORT MARIANNE Montpellier, 14 septembre 2021, Montpellier.

OBJECTIF PHOTO À PORT MARIANNE 2021-09-14 – 2021-09-14

Montpellier Hérault

9 9 EUR Après cette visite, vous ne verrez définitivement plus Port Marianne du même œil ! (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité).

Le quartier de Port Marianne est un incontournable de toute les visites de Montpellier réunissant architectes de renom et édifices aux lignes toujours plus audacieuses.

L’endroit idéal pour une visite photo où avec votre guide, vous parcourrez ce quartier pour en connaitre son histoire mais aussi quelques règles de composition photographique qui vous aideront à immortaliser ces architectures qui ont marqué l’évolution de la cité. D’arrêts en arrêts votre guide vous laissera aussi pratiquer la photographie avec votre appareil photo ou smartphone préalablement chargé.

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’Esplanade de l’Europe ( quartier Antigone) à côté de la statue ailée “Victoire de Samothrace

Après cette visite, vous ne verrez définitivement plus Port Marianne du même œil ! (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité).

Après cette visite, vous ne verrez définitivement plus Port Marianne du même œil ! (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité).

Le quartier de Port Marianne est un incontournable de toute les visites de Montpellier réunissant architectes de renom et édifices aux lignes toujours plus audacieuses.

L’endroit idéal pour une visite photo où avec votre guide, vous parcourrez ce quartier pour en connaitre son histoire mais aussi quelques règles de composition photographique qui vous aideront à immortaliser ces architectures qui ont marqué l’évolution de la cité. D’arrêts en arrêts votre guide vous laissera aussi pratiquer la photographie avec votre appareil photo ou smartphone préalablement chargé.

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’Esplanade de l’Europe ( quartier Antigone) à côté de la statue ailée “Victoire de Samothrace

dernière mise à jour : 2021-06-28 par