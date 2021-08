Grasse Maison du patrimoine Alpes-Maritimes, Grasse Objectif patrimoine Maison du patrimoine Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Objectif patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du patrimoine

Suivez l’évolution de la photographie de patrimoine. À travers une approche chronologique et des exemples concrets, cette rétrospective met l’accent sur une question qui anime cette pratique : Comment cohabitent quête d’objectivité documentaire et créativité du photographe ? Le bicentenaire de la naissance de Charles Nègre offre une belle occasion de s’intéresser à cette question. À une époque où certains tentent de fixer les codes d’un genre naissant, le photographe grassois fait preuve d’une véritable créativité.

Entrée libre, en continu

Maison du patrimoine 22 rue de l'Oratoire 06130 Grasse, Alpes Maritimes

