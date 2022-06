Objectif nage : Halte nautique de Fontet Fontet, 18 juillet 2022, Fontet.

Objectif nage : Halte nautique de Fontet

Lieu-dit Le Bourg Fontet Gironde

2022-07-18 – 2022-07-29

Fontet

Gironde

Fontet

LE DISPOSITIF

Objectif nage permet d’acquérir les bases nécessaires à l’autonomie et à l’aisance aquatique.

POUR QUI?

Objectif nage s’adresse en priorité aux enfants non-nageurs de 7 à 13 ans.

Si votre enfant ne sait pas encore nager, qu’il n’est pas à l’aise dans l’eau, ce dispositif saura l’aider à apprivoiser l’eau de manière ludique en toute sécurité.

Ce programme peut également concerner les 14-17 ans et les adultes sous condition.

COMMENT ?

Cette initiation se déroule sur 10 séances d’une heure du lundi au vendredi, pendant 2 semaines consécutives et durant l’été. Encadrés par un éducateur sportif professionnel, les enfants apprennent par groupe de 6 maximum. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un suivi personnalisé, en toute sécurité.

