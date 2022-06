Objectif nage : apprendre à nager avec le département Lanton, 15 août 2022, Lanton.

Objectif nage : apprendre à nager avec le département Lanton

2022-08-15 – 2022-08-26

Lanton 33138

EUR Opération « Objectif nage »

Le Département lance l’opération « Objectif nage ». Elle se déroule sur plan d’eau en milieu naturel (bassin de baignade de Lanton).

Savoir nager est indispensable, surtout lorsque l’on vit en Gironde, avec ses 126 km de littoral et ses nombreux lacs.

C’est pourquoi, le Département de la Gironde invite celles et ceux qui ne savent pas nager à participer à une initiation à la natation.

Objectifs :

Acquérir les bases nécessaires à l’autonomie et à l’aisance aquatique.

Prévenir les risques de noyade et commencer l’apprentissage de la nage pour obtenir un brevet de natation.

Objectif nage s’adresse en priorité aux enfants non-nageurs de 7 à 13 ans mais peut également concerner les 14-17 ans et les adultes sous condition.

Réservation à partir du 1er juin.

gironde.fr/objectif-nage

Opération « Objectif nage »

Le Département lance l’opération « Objectif nage ». Elle se déroule sur plan d’eau en milieu naturel (bassin de baignade de Lanton).

Savoir nager est indispensable, surtout lorsque l’on vit en Gironde, avec ses 126 km de littoral et ses nombreux lacs.

C’est pourquoi, le Département de la Gironde invite celles et ceux qui ne savent pas nager à participer à une initiation à la natation.

Objectifs :

Acquérir les bases nécessaires à l’autonomie et à l’aisance aquatique.

Prévenir les risques de noyade et commencer l’apprentissage de la nage pour obtenir un brevet de natation.

Objectif nage s’adresse en priorité aux enfants non-nageurs de 7 à 13 ans mais peut également concerner les 14-17 ans et les adultes sous condition.

Réservation à partir du 1er juin.

gironde.fr/objectif-nage

+33 6 12 59 70 45

Opération « Objectif nage »

Le Département lance l’opération « Objectif nage ». Elle se déroule sur plan d’eau en milieu naturel (bassin de baignade de Lanton).

Savoir nager est indispensable, surtout lorsque l’on vit en Gironde, avec ses 126 km de littoral et ses nombreux lacs.

C’est pourquoi, le Département de la Gironde invite celles et ceux qui ne savent pas nager à participer à une initiation à la natation.

Objectifs :

Acquérir les bases nécessaires à l’autonomie et à l’aisance aquatique.

Prévenir les risques de noyade et commencer l’apprentissage de la nage pour obtenir un brevet de natation.

Objectif nage s’adresse en priorité aux enfants non-nageurs de 7 à 13 ans mais peut également concerner les 14-17 ans et les adultes sous condition.

Réservation à partir du 1er juin.

gironde.fr/objectif-nage

@département de la gironde

Lanton

dernière mise à jour : 2022-05-27 par