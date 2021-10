OBJECTIF MARS : soirée exceptionnelle avec Pernelle Bernardi Les Étincelles du Palais de la découverte, 21 octobre 2021, Paris.

Médaille de cristal du CNRS 2020, ingénieure système et de recherche en astrophysique, Pernelle Bernardi est spécialisée dans le développement d’instruments d’exploration spatiale au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (Lesia) de l’Observatoire de Paris. Elle est un des acteurs essentiels de la mission Mars2020. Depuis 2014, elle a en effet coordonné le développement, les spécifications et les performances de SuperCam, l’un des 7 instruments qui équipent le rover Perseverance, qui analyse les roches de la planète rouge et livre de précieuses informations scientifiques sur des possibles traces de vies antérieures. Pour se plonger dans cette grande aventure spatiale, la soirée s’articulera autour : – d’une séance de planétarium : Mars, la nouvelle frontière, animée par les médiateurs en astronomie du Palais. – d’une conférence ‘Les aventures du rover Perseverance sur Mars’ au cours de laquelle Pernelle Bernardi partagera avec les invités son expérience au cœur de cette extraordinaire mission et exploration martienne et présentera, en avant-première, les toutes premières données livrées par Perseverance. Rejointe par Lucia Mandon, planétologue à l’Observatoire de Paris-PSL, spécialiste de la géologie martienne et Clément Royer, planétologue à l’Observatoire de Paris-PSL, spécialiste en spectroscopie infrarouge, Pernelle Bernardi répondra aux questions du public. Si les conditions météorologiques le permettent, la soirée s’achèvera par l’observation des objets du ciel profond grâce au télescope eVscope, avec le soutien d’Unistellar.

