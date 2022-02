Objectif « Lunes de Jupiter » Muséum d’Histoire Naturelle, 4 mars 2022, Nantes.

2022-03-04

Horaire : 21:00 23:00

Gratuit : non Tarif 8 €, réduit 6 €. Mineurs et membre de la SAN 5 €. Tout public

Conférence par Gabriel TOBIE, Planétologue au Laboratoire de Planétologie de Nantes. Après les succès de la mission Cassini-Huygens dans le système de Saturne de 2004 et 2017, deux ambitieuses missions à destination de Jupiter et de ses lunes se préparent : la mission européenne JUICE et la mission américaine Europa Clipper. Leur enjeu : découvrir ce qui se cache sous la surface glacée des trois lunes principales de Jupiter : Europe, Ganymède et Callisto. Nous savons que ces lunes abritent des océans d’eau liquide. En revanche, leur composition et leur profondeur demeurent inconnues. Ces lunes-océans pourraient posséder dans leur intérieur tous les ingrédients nécessaires à l’émergence de la vie. Cette conférence sera l’occasion de revenir sur les grandes découvertes faites ces dernières années et d’évoquer cette formidable épopée spatiale à destination de Jupiter qui se prépare actuellement.

Muséum d’Histoire Naturelle adresse1} Centre-ville Nantes 44000

