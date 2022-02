OBJECTIF LUNE Gymnase Thomas Pesquet Itteville Catégories d’évènement: Essonne

Itteville

OBJECTIF LUNE Gymnase Thomas Pesquet, 12 mars 2022, Itteville. OBJECTIF LUNE

Gymnase Thomas Pesquet, le samedi 12 mars à 17:30

Retrouvez-nous sur le stade Pesquet le service culturel avec l’association d’Astronomie de Morangis pour une observation de la lune. Des lunettes et télescopes seront mis à disposition, toutes les explications par des spécialistes de l’astronomie. Venez avec votre smartphone, tous repartirez avec une photo de la lune prise depuis le télescope. Un premier rendez-vous et en juin une autre nuit du ciel : ASTRO PLANÈTES Jupiter et Mercure. Dans le cadre des rencontres découvertes « Culture brunchée » un chocolat chaud gourmand vous sera servi. Gratuit

Gratuit

Observation de la lune avec explications de l’asso d’Astronomie de Morangis Gymnase Thomas Pesquet ITTEVILLE route du bouchet Itteville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T17:30:00 2022-03-12T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Itteville Autres Lieu Gymnase Thomas Pesquet Adresse ITTEVILLE route du bouchet Ville Itteville lieuville Gymnase Thomas Pesquet Itteville Departement Essonne

Gymnase Thomas Pesquet Itteville Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itteville/

OBJECTIF LUNE Gymnase Thomas Pesquet 2022-03-12 was last modified: by OBJECTIF LUNE Gymnase Thomas Pesquet Gymnase Thomas Pesquet 12 mars 2022 Gymnase Thomas Pesquet Itteville Itteville

Itteville Essonne