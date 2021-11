Nontron Médiathèque de Nontron Dordogne, Nontron Objectif livre : lecture poétique Médiathèque de Nontron Nontron Catégories d’évènement: Dordogne

Nontron

Objectif livre : lecture poétique Médiathèque de Nontron, 21 janvier 2022, Nontron. Objectif livre : lecture poétique

Médiathèque de Nontron, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

**Nuits de la lecture à la médiathèque de Nontron** Interprétation récitée par Dominique K. de la « Prose du transibérien et de la petite Jehannne de France » de Blaise Cendrars. Interprétation récitée par Dominique K. de la « Prose du transibérien et de la petite Jehannne de France » de Blaise Cendrars Médiathèque de Nontron 26 rue de Verdun 24300 Nontron Nontron Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Nontron Autres Lieu Médiathèque de Nontron Adresse 26 rue de Verdun 24300 Nontron Ville Nontron lieuville Médiathèque de Nontron Nontron