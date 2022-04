Objectif jobs d’été et emplois saisonniers Maison des associations Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Maison des associations, le jeudi 7 avril à 14:00

De nombreuses offres d’emploi à pourvoir —————————————- Sur un des territoires économiques les plus dynamiques de la région Nouvelle Aquitaine, la Ville de Mérignac organise la seconde édition d’Objectif Jobs d’été et emplois saisonniers. Organisé dans le cadre du festival jeunesse Quartier libre, Objectif jobs d’été et emplois saisonniers aura lieu le mercredi 6 avril de 14h à 17h à la Maison des associations. Retrouvez-y de nombreuses offres d’emploi pour les jeunes mais aussi toute personne à la recherche d’un emploi saisonnier ! Ouvert à tous dès 16 ans, ce rendez-vous est organisé en partenariat avec la Mission Locale Technowest, Pôle Emploi Mérignac, l’ADSI Technowest et le réseau Information Jeunesse. [En savoir plus sur le site Jai quartier libre](https://jaiquartierlibre.com/evenements/objectif-job-ete-emplois-saisonniers?o=1675) et auprès du BIJ au 05 57 00 02 40. Organisé dans le cadre du festival jeunesse Quartier libre, Objectif jobs d’été et emplois saisonniers aura lieu le mercredi 6 avril de 14h à 17h à la Maison des associations. Maison des associations 55 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac Mérignac Gironde

