La mairie de La Bernerie-en-Retz organise une journée consacrée au développement durable, elle aura lieu le 21 janvier de 11 heures à 17 heures à la salle des fêtes Olivier Hureau.

L’objectif de cette journée est de recueillir de la part des habitants les idées, réflexions et propositions pour une commune durable, afin de préparer l’élaboration des fiches actions de notre Agenda 2030 (un plan d’actions pour le développement durable).

La Mairie a imaginé une journée participative et ludique qui s’articulera autour d’ateliers de réflexions avec les berneriens.

Le programme des temps forts de la journée : -> Trois ateliers sur inscription animés par Aurélie Brohan, facilitatrice spécialisée en développement durable :

comment vivrons-nous à la Bernerie en 2030 ?

Sans écologie il n’y a pas d’avenir, alors quelles directions prendre ?

Imaginer l’aspect écologique de la commune en 2030 sur :

– la mobilité : tous à vélos, en train ou en covoiturage en 2030 à la Bernerie comment faire ?

– un Tourisme durable sur le littoral de la Bernerie : à quoi ça ressemblera ?

– Habiter la Bernerie en 2030 : une dynamique à l’année ? Pour vous inscrire envoyez un mail à thomas.drapeaud@mairie-labernerie.fr ou inscrivez-vous à l’accueil de la mairie.

Vous pouvez également cliquer sur ce lien -> Des animations tout au long de la journée par le CPIE Lognes Grand Lieu (centre permanent d’initiatives pour l’environnement) : intervention autour des thématiques de l’eau, de la biodiversité et du changement climatique via des petits défis, l’observation de traces et d’indices d’espèces, l’utilisation de maquettes pédagogiques sur l’eau ou d’outils de compréhension des îlots de chaleur et des risques d’inondation. –

Des expositions sur les 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 pour comprendre la démarche, avec la possibilité de commenter et donner son avis.

Des stands d’associations locales en lien avec le développement durable qui présenteront leurs actions et pourront échanger avec les habitants.

Des jeux pour les enfants

Une soirée projection-débat avec la diffusion de vidéos reportages et échange avec le public. Hormis les ateliers qui sont à heures fixes, les animations et expositions sont en accès libre tout au long de la journée. Les berneriens peuvent passer faire un tour quand ils le souhaitent, seuls ou en famille !

Pour plus d’informations et/ou s’inscrire aux ateliers de réflexion : Thomas DRAPEAUD thomas.drapeaud@mairie-labernerie.fr Accueil de la mairie : 02 40 82 70 56

Une journée pour comprendre, contribuer et construire ensemble.

