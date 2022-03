OBJECTIF ARTS ACADÉMIE CENTRE HENDAYE – THALIE, 8 juillet 2022, Hendaye.

OBJECTIF ARTS ACADÉMIE

du vendredi 8 juillet au mardi 19 juillet à CENTRE HENDAYE – THALIE

Un séjour d’initiation artistique, au bord de l’océan atlantique, une atmosphère de repos et de farniente pour une expérience collective sur mesure pour nos plus jeunes inscrits ! Les jeunes artistes seront en demi-groupes avec leur intervenant artistique en moyenne 2h par jour, en alternance le matin ou l’après-midi. Ils découvriront chacun leur discipline avec au programme : la réalisation de films avec projection sur écran géant, des chorégraphies en danse classique ou modern-jazz, la réalisation de planches de Manga mais aussi la répétition de leurs chansons favorites avec comme objectif, de monter tous sur scène devant un vrai public. Ils créeront les affiches et les tracts pour promouvoir leur spectacle. _Les jeunes pratiquent une seule discipline artistique durant le séjour._ **Chanter** ensemble, en duo, en solo, choisir ses chansons parmi un répertoire de variétés, rock, RnB…, les répéter encadré par une coach professionnelle, chanter pour le spectacle ! **Créer son propre Manga**, de l’écriture du scénario à l’exposition de fin de séjour, en passant par la réalisation graphique ; bref se nourrir de la culture nippone tout en fourmillant d’idées originales… **Réaliser un film**, ensemble, vivre une ambiance de tournage, apprendre à filmer, à cadrer, à s’entraider, à jouer, ressentir les émotions d’une expérience artistique… **Jouer** la comédie, travailler des textes modernes, partager sa passion avec d’autres pour approfondir son art et vivre une semaine en bord de mer tous ensemble… **Danser** un peu, beaucoup, passionnément, en solo ou en groupe, apprendre une chorégraphie, la travailler, préparer le spectacle, être membre de la compagnie qui présentera son spectacle ! Et comme ce sont aussi des vacances, ils pourront selon leurs envies choisir parmi plusieurs activités de détente, sportives ou de loisirs, telles que : baignades à la plage, grands jeux, balades, sports collectifs, visites de la région, jeux de société…. Chaque journée se termine par une veillée animée organisée par l’équipe d’animation qui vient parachever une journée bien remplie en joie et en émotion.

910

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CENTRE HENDAYE – THALIE HENDAYE Hendaye Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T09:30:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T19:30:00