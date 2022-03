OBJECTIF ALTERNANCE métiers du numérique Campus Beaulieu – Bâtiment 2A, 7 avril 2022, Rennes.

Pour accompagner les candidats dans leur recherche de structure d’accueil et pour permettre aux entreprises de trouver les meilleurs profils d’alternants, l’Université de Rennes 1 organise le 7 avril 2022 une rencontre jobdating sur la thématique des métiers du numérique. Cet événement est destiné aux étudiants des filières informatique et numérique qui font le choix, pour la rentrée 2022, de poursuivre leur formation en apprentissage ou contrat de professionnalisation, notamment les masters de l’ISTIC et les diplômes d’ingénieur de l’ESIR et de l’ENSSAT. La gestion d’Objectif Alternance se fait par l’intermédiaire du [Career Center de l’Université via Jobteaser](http://univ-rennes1.jobteaser.com/), les étudiants et les entreprises s’inscrivent sur la plate forme en ligne. Les étudiants mettent en ligne leurs CV sur la CVthèque et sont en mesure de mieux préparer leurs entretiens et construire leurs argumentations grâce aux ressources disponibles.

