Objectif Allauch Allauch Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Objectif Allauch Allauch, 7 mai 2022, Allauch. Objectif Allauch Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Galerie d’exposition du Vieux Bassin Allauch

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Galerie d’exposition du Vieux Bassin

Allauch Bouches-du-Rhône Exposition photographique avec en invité d’honneur Ara Khatchadourian (sportif de l’extrême, photos d’expéditions). Les adhérents vous présentent leur 1ère exposition photo. Exposition photographique avec en invité d’honneur Ara Khatchadourian (sportif de l’extrême, photos d’expéditions). Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Galerie d’exposition du Vieux Bassin Allauch

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Allauch, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Allauch Adresse Galerie d'exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Galerie d'exposition du Vieux Bassin Ville Allauch lieuville Galerie d'exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Galerie d'exposition du Vieux Bassin Allauch Departement Bouches-du-Rhône

Allauch Allauch Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allauch/

Objectif Allauch Allauch 2022-05-07 was last modified: by Objectif Allauch Allauch Allauch 7 mai 2022 Allauch Bouches-du-Rhône

Allauch Bouches-du-Rhône