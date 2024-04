OBJECTIF ACADÉMIE CENTRE THALIE Millery, vendredi 19 juillet 2024.

OBJECTIF ACADÉMIE Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 19 – 30 juillet CENTRE THALIE 1276

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-19T09:30:00+02:00 – 2024-07-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-30T00:00:00+02:00 – 2024-07-30T18:30:00+02:00

Une aventure de troupe où chacun partage sa passion d’une discipline artistique choisie avant le départ et prépare la représentation finale tout en découvrant les plaisirs d’un séjour de vacances dans un cadre unique.

Les jeunes pratiquent une seule discipline artistique durant le séjour.

– En Chant, les jeunes choisiront les musiques qu’ils souhaitent interpréter dans un large répoertoire de musiques actuelles. Encadrés par un coach vocal, ils s’impliqueront dans chacune des étapes de l’organisation du spectacle : du choix des chansons, au travail vocal, en passant par l’interprétation… jusqu’au spectacle final.

– En Théâtre, les apprentis comédien(ne)s seront encadrés par une comédienne professionnelle qui les guidera à travers toutes les étapes de l’organisation d’un spectacle : choix de textes contemporains, drôles ou émouvants, mise en scène, décors, filage technique, jusqu’à la représentation finale !

– En Danse, encadré(e)s par une danseuse diplômée d’État en Classique et Modern Jazz, une aventure artistique collective où chacun se dépasse pour l’objectif final : monter et danser sur scène !

– L’atelier Mangas permet à tous les jeunes passionnés de s’investir comme de vrais professionnels dans la création et la réalisation d’un manga. Les jeunes seront immergés dans cet univers où ils apprendront les différentes étapes de la réalisation d’un manga : écriture du scénario, réalisation de planches, techniques à la plume, composition de la bande-dessinée…

En demi-groupe ou groupe entier, les jeunes disposeront d’une demi-journée par jour au minimum avec leur intervenant professionnel : de la conception à la réalisation, du montage à la promotion du spectacle final… il faudra tout créer de A à Z (débutants acceptés, confirmés bienvenus !).

Baignades sur un lac proche du centre, excursions et sorties découverte dans les environs, activités manuelles et d’expression, grands jeux dans le parc…

Chaque journée se termine par une veillée animée.

CENTRE THALIE MÉNÉTREUX Millery 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.thalie.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0147663138 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@thalie.org »}]

Théatre Danse

THALIE