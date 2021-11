Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Obi Bora + Uzi Freyja Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Obi Bora + Uzi Freyja Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 1 décembre 2021, Nantes. 2021-12-01 Placement libre debout

Horaire : 20:30

OBI BORA a déjà plusieurs vies derrière lui. Né au Nigeria, ce migrant clandestin est arrivé en Europe dans des conditions à peine imaginables. Une histoire marquante, qu'il a choisi de raconter par le biais de la musique. Entre rap, electro, soul et afro-trap il se fait le porte-voix de la situation des migrants, entre discrimination et espoir.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes
4 Boulevard Léon Bureau
Île de Nantes
Nantes 44200
02 40 43 20 43
https://stereolux.org
info@stereolux.org

