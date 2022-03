OBF Sound System + Charlie P. FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 7 mai 2022, Lille.

OBF Sound System + Charlie P.

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

le FLOW se met au diapason de Kingston : une semaine rythmée par le reggae, la dub et les musiques jamaïcaines. Point d’orgue : la soirée avec OBF soundsytem qui joue les prolongations. O.B.F débarque à Lille avec son puissant sound system et Charlie P. Cela fait quinze ans qu’ O.B.F mène des sessions sound system d’une intensité sans pareil sur sono traditionnelle. Le collectif basé en Haute Savoie, internationalement reconnu pour ses productions dub sur-vitaminées, a fait danser tous les publics de France allant même jusqu’à secouer l’Amérique, l’Europe toute entière et l’Asie. Ambassadeur d’un dub contemporain aussi solidement attaché à ses racines Jamaïcaines & UK que tourné vers les productions Hip-Hop modernes & Bass music. 15/18€ —– O.B.F Inspirés par le Royaume-Uni et la Jamaïque, les membres d’OBF se définissent comme des guerriers du dub. Ils ont su imposer leur sound system comme l’un des plus efficaces de France, ce qui leur vaut des invitations régulières dans les plus grands festivals européens. Naviguant entre reggae UK et steppa Dub avant-gardistes, ces infatigables activistes du dub sont les fondateurs des mythiques soirées «Dub Quake » à Genève. Influencés par divers genres musicaux, ils ont développé leur propre style et font souffler une brise fraîche sur le monde du Dub français. L’équipe sera présente avec leur mythique sound system et accompagné de Charlie P. O.B.F [http://www.obfdub.net](http://www.obfdub.net) [https://youtu.be/oKyJ_xHL27E](https://youtu.be/oKyJ_xHL27E) [https://youtu.be/Q2L87nExiu0](https://youtu.be/Q2L87nExiu0) Charlie P Ceux qui suivent la carrière de Charlie P, un des MCs anglais les plus actifs de la scène sound system ces dix dernières années, savent qu’il a commencé à chanter jeune… très jeune même ! Et grâce à Dubquake Records, le label d’O.B.F, on découvre aujourd’hui certains des premiers enregistrements de Charlie, lorsqu’il avait entre 8 et 13 ans, sur l’album From Mi Born, sorti le 25 octobre. Rico, le selector et producteur d’O.B.F, a entendu ces tracks lors d’une visite dans la ville natale de Charlie P au sud-est de l’Angleterre ; il est tout de suite tombé sous le charme de la voix juvénile de son ami et des riddims signés les Goldmaster All Stars. Il se met alors en tête de rendre disponible ces morceaux et voilà le résultat avec ce LP qui regroupe 12 titres (dont 5 dub) oscillant entre roots, early reggae et ska. A noter qu’un documentaire sur la vie de Charlie P accompagne cette sortie digitale et vinyle. [https://youtu.be/XV0LJMHrqt4](https://youtu.be/XV0LJMHrqt4)

15/18€

Ring the alarm :

