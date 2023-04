Vélo sans frontières, 21 mai 2023, Obersteinbach.

Venez découvrir les quelques 50km de circuits transfrontaliers, au cœur des Vosges du Nord. Des places festives vous attendent sur le parcours au sein des communes participantes et en Allemagne avec des animations autour du vélo et des ambiances musicales..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. 0 EUR.

Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the 50km of cross-border routes in the heart of the Northern Vosges. Festive places are waiting for you on the route in the participating communities and in Germany with animations around the bicycle and musical atmospheres.

Venga a descubrir los 50 km de rutas transfronterizas en el corazón de los Vosgos del Norte. En la ruta te esperan lugares festivos en los municipios participantes y en Alemania, con actividades ciclistas y música.

Entdecken Sie die 50 km langen grenzüberschreitenden Strecken im Herzen der Nordvogesen. Entlang der Strecke erwarten Sie in den teilnehmenden Gemeinden und in Deutschland festliche Plätze mit Animationen rund um das Fahrrad und musikalischer Untermalung.

Mise à jour le 2023-03-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte