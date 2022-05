DOLL CITY Espace Athic Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

DOLL CITY Espace Athic, 10 octobre 2020 20:00, Obernai. 10 et 11 octobre 2020 Sur place Plein tarif : 10 € / -15ans : 8 € billetterie@espace-athic.com, http://espace-athic.mapado.com, http://www.otheatrelesjeunes.fr, 03.88.95.68.19 16ème édition de théâtre musical jeune avec un spectacle écrit par Marcela Bernardo qui met en scène 40 comédiens de la troupe OTJ. De l’autre côté de la fenêtre, la nuit étoilée semble se perdre dans un calme infini… Pourtant, une oreille attentive pourrait distinguer sans peine, les bruits de la course poursuite permanente entre les habitants de cette vallée perdue de la Californie. Les colons pourchassent les indiens, les mexicains pourchassent les colons et les indiens pourchassent tout le monde. De ce côté de la fenêtre, dans la chambre de Molly, ses jouets essayent de la prévenir. « Regarde-moi ! » lui dit le Chaperon Rouge, « je n’ai pas voulu voir la réalité, conclusion : le loup m’a mangé ! ». « Le monde réel est trop horrible ! », rétorque Molly. « Peut-être », répond le Polichinelle, « mais un jour la réalité va rentrer par cette porte, et tu ne seras pas prête ! »… Hélas, il n’a pas cru si bien dire… Espace Athic Obernai 67210 Obernai El Biar Bas-Rhin samedi 10 octobre 2020 – 20h00 à 23h00

dimanche 11 octobre 2020 – 11h00 à 13h00

dimanche 11 octobre 2020 – 16h30 à 19h30

