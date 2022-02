Obernai Chante – Mille coeurs pour un regard Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Obernai Chante – Mille coeurs pour un regard Obernai, 3 avril 2022, Obernai. Obernai Chante – Mille coeurs pour un regard Obernai

2022-04-03 17:00:00 – 2022-04-03

Obernai Bas-Rhin EUR Les choristes “d’Obernai chante”, donnent un concert au profit de l’association RETINA qui soutient la recherche pour les maladies de la vue. Les choristes “d’Obernai chante”, donnent un concert au profit de l’association RETINA qui soutient la recherche pour les maladies de la vue. +33 6 66 87 25 42 Les choristes “d’Obernai chante”, donnent un concert au profit de l’association RETINA qui soutient la recherche pour les maladies de la vue. Obernai

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Obernai Chante – Mille coeurs pour un regard Obernai 2022-04-03 was last modified: by Obernai Chante – Mille coeurs pour un regard Obernai Obernai 3 avril 2022 Bas-Rhin Obernai

Obernai Bas-Rhin