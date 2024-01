Triathlon international d’Obernai Obernai, samedi 1 juin 2024.

Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 00:00:00

fin : 2024-06-02

Ces épreuves permetttent de goûter aux joies du triple effort avec des parcours adaptés à l’âge et au niveau de chacun. Epreuves à Benfeld et Obernai. Inscription sur https://www.le-sportif.com/

Cet évènement qui réunit chaque année près de 2000 participants, est un mariage réussi entre le sport de haut niveau et les débutants-amateurs.

Avec 7 épreuves destinées à tous les âges (à partir de 6 ans) et à tous les niveaux de pratique, débutants, amateurs ou triathlètes confirmés trouveront une épreuve à leur mesure. Au départ de Benfeld avec son plan d’eau et son cadre naturel, puis à vélo sur la route des vins d’Alsace.

Pour les plus affûtés, un passage en montagne donnera l’occasion de côtoyer un Grand Site de France en gravissant le mont Ste Odile à 760m d’altitude. L’épreuve se termine à Obernai par la course à pied entre cité médiévale, vergers et vignoble.

N’hésitez donc pas à vous inscrire à l’une des épreuves de ce Triathlon sur https://www.le-sportif.com/

En individuel ou en relais, ambiance au rendez-vous !

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@triathlon-obernai.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de tourisme d’Obernai