Passage du Père Noël Obernai, 4 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Venez rencontrer le Père Noël qui se promène dans les rues d’Obernai ; confiez-lui vos souhaits de cadeaux ou prenez une photo-souvenir !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Come and meet Santa Claus who walks through the streets of Obernai; entrust him with your gift wishes or take a souvenir photo!

Ven a conocer a Papá Noel mientras pasea por las calles de Obernai; confíale tus deseos de regalo o hazte una foto de recuerdo

Treffen Sie den Weihnachtsmann, der durch die Straßen von Obernai spaziert; vertrauen Sie ihm Ihre Geschenkwünsche an oder machen Sie ein Erinnerungsfoto!

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme d’Obernai